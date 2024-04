¿Aburrido? Estas son 5 películas históricas de coches que no puedes perderte si amas el mundo del motor

Independientemente de lo sociales que nos consideremos, todos tenemos varios fines de semana en los que nos apetece quedarnos en casa, bien porque no tengamos nada planeado, bien porque clima no acompañe o bien porque no nos encontremos del todo sanos o enérgicos. Para este clase de ocasiones, aquí van cinco recomendaciones de grandes películas recientes, con los coches como protagonistas, que todo amante del mundo del motor no debería dejar de ver, al menos, una vez en su vida.

Rush (2013): el duelo épico entre Niki Lauda y James Hunt en la F1 setentera

Hace algo más de una década que Rush se estrenó en los cines con Daniel Brühl y Chris Hemsworth como actores protagonistas. Respectivamente, interpretan a Niki Lauda y James Hunt, dos pilotos de Fórmula 1 de los años 70 que provocaron una de las luchas deportivas más memorables de la historia del automovilismo. Se trata de una película basada en hechos reales que mezcla la acción con una crónica biográfica nutritiva para quienes gustan de los coches.

Ford v Ferrari (2019): la hazaña estadounidense en Le Mans que venció a Italia

Ha pasado un lustro desde que Ford contra Ferrari debutase. Este largometraje, cuyo reparto lideran Christian Bale y Matt Damon, cuenta cómo Ford dominó las 24 Horas de Le Mans de 1966 frente a una Ferrari arrogante, pero económicamente muy débil, que no cedió a una propuesta de compra de los norteamericanos. Estos se tomaron una de las carreras más célebres del planeta como una especie de resarcimiento. Por supuesto, es una historia real, aunque no exenta de alguna distorsión.

'Le Mans 66' | Centímetros Cúbicos

Lamborghini, el hombre detrás de la leyenda (2022): la vida de Ferruccio

Más reciente es la película que trata la vida de Ferruccio Lamborghini, fundador de la compañía automovilística que lleva su apellido. Tras unos inicios complicados, tanto en lo personal como en el profesional, este reputado hombre se enfrenta a la Ferrari que intentó humillarlo para crear los mejores coches deportivos de la industria. Esta es una cinta puede disfrutarse, por ejemplo, en Amazon Prime o Apple TV. Frank Grillo es el actor encargado de representar al carismático CEO.

Gran Turismo (2023): de las videoconsolas a los circuitos con heroicidad

El joven Jann Mardenborough (Archie Madekwe en la realidad) gana una competición online en el famoso videojuego de simulación de carreras Gran Turismo organizadas por Nismo, la división deportiva y de alto rendimiento de Nissan. GT Academy le brinda la oportunidad a él y a otros aficionados para convertirse en pilotos profesionales, con las aventuras que esto implica. Fue estrenada el año pasado y se ha convertido rápido en cinta de culto para algunos.

Ferrari (2024): una de las etapas más complicadas para un empresario único

El último gran largometraje sobre coches tiene a Enzo Ferrari, fundador del fabricante de automóviles más prestigioso, como figura principal. Lo interpreta Adam Driver y le acompaña Penélope Cruz, que realiza el papel de su primera mujer, Laura. En 1957, la quiebra se cernía sobre la empresa que ambos habían fundado 10 años atrás. En un escenario tan difícil y tras haber perdido a su hijo Dino, el CEO se juega su futuro en la Mille Miglia, una emblemática carrera a través de la península itálica.