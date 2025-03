4 reparaciones caseras típicas que te pueden costar unas cuantas multas o averías

Todos hemos hecho alguna pequeña reparación o tarea de mantenimiento en nuestro coche para evitar pasar por el taller. La idea es ahorrarnos unos euros, sobre todo en mano de obra, y sacar al mecánico que llevamos dentro. ¿Pero realmente es buena idea?

Depende mucho del tipo de reparación y de lo manitas que seas, porque hay algunas que pueden salirte más caras de lo que piensas. Y lo que parece una solución sin mucha complicación, puede acabar en una multa o avería más grande. Estas son las más comunes:

Cambiar el aceite en la vía pública

Cambiar el aceite es una de las tareas de mantenimiento más sencillas que existen y no necesitamos tener demasiada experiencia para ello. Eso sí, ojo dónde lo haces. Está prohibido cambiar el aceite en la vía pública o en un espacio abierto, y si te pillan la multa puede ir desde los 500 hasta los 3.000€.

El aceite y una avería que puede acabar en tragedia: el gesto que puede evitarla | Pixabay

El aceite usado es un residuo tóxico que, si se filtra en el suelo o el alcantarillado, puede causar daños ecológicos importantes. De ahí que los ayuntamientos impongan sanciones a quien lo cambie en plena calle. Lo mejor es hacerlo en un garaje privado o en casa, si vives en una con jardín o patio y tienes la posibilidad de meter el coche. Tampoco está permitido hacerlo en garajes comunitarios, y siempre hay que llevar los fluidos del vehículo a un punto limpio o taller.

En general, en la vía pública no está permitido hacer ni esta tarea ni ninguna otra de mantenimiento o reparación. Tan solo podemos comprobar la presión de los neumáticos o el nivel de algún líquido, siempre que se haga de manera segura y que no haya riesgo de derramar sustancias. Cualquier otra reparación, por pequeña que sea, puede costarnos una multa que va desde los 150 hasta los 750€.

Tintar los cristales sin homologación

Hay quien no quiere gastarse el dinero en cambiar los cristales y prefiere oscurecerlos con láminas adhesivas. Tendrás más privacidad, reducirás el calor en verano, y probablemente te lleves una multa. Por supuesto, ni que decir tiene que está prohibido tintar el parabrisas delantero y las ventanillas laterales y hacerlo acarrea multas de hasta 200€.

Ahora bien, ¿qué pasa con las ventanillas traseras? No sirve cualquier invento casero, sino que tienen que estar homologadas. Si no cumple con la normativa, no pasarás la ITV y además podrás llevarte una multa.

Glart Pack de dos paños de microfibra para limpiar ventanas y cristales del coche | Amazon

Cambiar la batería

Igual que las reparaciones anteriores, evidentemente te puede caer una multa si haces el cambio en la vía pública o en un espacio no autorizado. Pero es que también puedes provocar una avería. Muchas veces, pensamos que con ver un tutorial en redes sociales es suficiente, pero en la práctica se nos puede complicar el proceso.

Eso sí, hablamos de las baterías más antiguas de coches de combustión, porque ni siquiera vamos a hablar de la complejidad de hacerlo en un eléctrico.

Si es relativamente viejo (monta una de plomo y ácido sin sistema start/stop) y te decides a hacerlo tú mismo, 'solo' tienes que quitar los bornes, encintar los cables y alimentarlos poniéndolos en una corriente externa. Entonces sí, ya podrás cambiar la batería antigua por una nueva y realizar el proceso a la inversa.

Sin embargo, si no tienes mucha idea, puedes provocar cortocircuitos, daños en la electrónica del vehículo que provoquen averías más graves y hasta incendios en los casos más extremos. Además, si no utilizas los equipos de protección adecuados, también puedes sufrir quemaduras químicas por el ácido de la batería.

Tubo de escape de un vehículo | Pixabay

Sustituir el escape por uno no homologado

Si te gustan los coches, seguro que alguna vez has pensado en cambiar tu escape por uno deportivo que suene más. Puedes hacerlo, siempre que esté homologado y cumpla con los niveles de ruido y emisiones que se establecen.

Por tanto, asegúrate bien antes de comprar el escape e incluso de instalarlo tú mismo. Si las autoridades detectan que tu coche supera los límites permitidos o que ese escape no está homologado, te puedes llevar una multa de hasta 600€ y la inmovilización del vehículo.