Stellantis finalizará su participación en las competiciones deportivas del World Endurance Championship (WEC) al final de la temporada 2026, en la que está incluida Peugeot, y en la Fórmula E con Opel tras la actual temporada 13.

Así lo ha anunciado el lunes 23 de noviembre la compañía en un comunicado: "La experiencia y las tecnologías desarrolladas a través de la participación de Stellantis en los Campeonatos Mundiales de la FIA seguirán siendo activos valiosos para seguir impulsando la innovación y traduciendo las lecciones del circuito en productos aún más distintivos y atractivos para los clientes".

La decisión es coherente con el plan estratégico Fastlane 2030, que centra los esfuerzos y recursos de la compañía en el desarrollo de nuevos productos, la calidad y una cobertura de mercado más amplia. Esta hoja de ruta de cinco años incluye 50 presentaciones y actualizaciones de producto en Europa, con 25 nuevos vehículos.

La división de competición de Stellantis aprovechará su experiencia en ingeniería y competición para fortalecer aún más las actividades de competición para clientes, donde la compañía tiene una posición destacada en las ventas de coches de rally para clientes a través de su oferta multimarca.

También continuará contribuyendo directamente al desarrollo de modelos exclusivos de alto rendimiento para Alfa Romeo y Maserati, además de derivados de Veloce, GTV y VSE para Alfa Romeo, Peugeot, Lancia y Opel, respectivamente.

Al centrar sus capacidades en el automovilismo en áreas con conexión directa con los clientes y el desarrollo de productos, Stellantis puede seguir traduciendo su aprendizaje de las carreras en rendimiento, tecnología y experiencias de conducción distintivas de todas sus marcas.

Stellantis tiene la intención de retener y reasignar a los empleados afectados (unos 200 trabajadores) por la conclusión de sus actividades oficiales en el FIA World Championship, trabajando con ellos para identificar oportunidades internas dentro de las carreras para clientes, el desarrollo de vehículos de alto rendimiento y otras actividades clave vinculadas con la ejecución de Fastlane 2030.

Asimismo, ha aclarado que las actividades relacionadas con las competiciones para clientes (customer racing) continuarán para todas las marcas. Por lo tanto, todo lo referente a la producción, venta o alquiler de vehículos destinados a las competiciones para clientes seguirá adelante, así como el desarrollo de vehículos de alto rendimiento.