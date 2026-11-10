Histórico doblete: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, campeón del mundo de constructores de Fórmula 1 2026

Este título llega una semana después de que Kimi Antonelli se convirtiera en campeón del mundo de pilotos en el Gran Premio de la Ciudad de México. Así, el equipo oficial de Mercedes-Benz en la Fórmula 1 completa el doblete y corona una temporada dominante. Se trata del noveno título de constructores del equipo y el primero desde el año 2021.

Antes de la cita de Interlagos, el equipo lideraba la clasificación de constructores con 630 puntos, 126 más que el segundo clasificado, y acumulaba 12 victorias en 19 carreras: nueve de Kimi Antonelli y tres de George Russell.

Con el cuarto puesto de Russell y el quinto de Kimi conseguido en Brasil el equipo completa una temporada de récords y lo lleva a lo más alto en el campeonato de constructores.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team: campeón del mundo de constructores de Fórmula 1 2026 | Mercedes

George Russell comentó aspectos de la carrera, además del objetivo principal: asegurar el Mundial de Constructores.

“Ha sido una carrera bastante movida. A ratos hemos tenido un ritmo realmente fuerte, sobre todo con el neumático blando, y eso ha sido muy positivo para mí. Cometí un error en la salida de boxes cuando quizá estaba asumiendo demasiado riesgo; vi una oportunidad de pelear por la victoria y quise intentarlo", explicó George Russell.

"Al final, no creo que haya cambiado demasiado nuestra posición de llegada. Sufrimos más con el neumático intermedio hacia el final, así que hay cosas que tenemos que entender, pero en general me voy de este fin de semana animado por mi rendimiento. He trabajado duro para volver a ese nivel de forma constante y aquí me he sentido mucho más yo mismo", señaló el piloto inglés.

"Lo más importante es que hemos logrado lo que veníamos a hacer y hemos ganado el Campeonato de Constructores. Nos habría gustado conseguirlo con algo más de estilo hoy, pero es un logro increíble para todo el equipo. Hemos pasado cuatro años difíciles y toda la organización ha puesto muchísimo trabajo en devolvernos a esta posición", aclaró el piloto de 28 años.

"Cuando me incorporé a Mercedes en 2022, esperábamos pelear por los campeonatos con regularidad, así que haber recorrido ese camino y volver ahora a lo más alto es algo de lo que todos deberíamos sentirnos increíblemente orgullosos", comentó antes de finalizar sus declaraciones.

"Ganar el Campeonato Mundial de Constructores es siempre el máximo reflejo de un trabajo en equipo. Este deporte no trata solo de los dos pilotos que se suben al coche cada fin de semana; trata de las miles de decisiones que se toman en las fábricas y de la determinación de cada persona que contribuye al rendimiento del equipo", concluyó el piloto de Mercedes.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team: campeón del mundo de constructores de Fórmula 1 2026 | Mercedes

Por otra parte, Kimi Antonelli dejó unas declaraciones en las se mostraba con una sensación agridulce: “Estoy decepcionado con mi carrera de hoy porque sentía de verdad que la victoria estaba ahí. Hicimos una salida muy buena y el ritmo con los neumáticos intermedios fue realmente bueno".

"Cuando pasamos al neumático blando, estaba cogiendo un buen ritmo, pero empecé a notar algo extraño en la parte trasera del coche. Era muy inestable, sobre todo en algunas curvas de alta velocidad, y entonces tuve el trompo", explicó Antonelli.

"Eso provocó un plano en los neumáticos y comprometió el resto de la carrera. Cuando más tarde montamos un juego nuevo, el ritmo volvió a ser fuerte, así que es frustrante y tenemos que entender exactamente qué ocurrió", señaló el joven piloto italiano.

"Aun así, podemos dejar esa decepción a un lado porque hoy es un gran día para el equipo. Todos merecen este Campeonato de Constructores. No solo los chicos y chicas que estamos aquí en el circuito, sino todos los que están en Brackley y Brixworth, el apoyo de Mercedes-Benz, PETRONAS y todos nuestros socios", expresó el campeón del mundo de Fórmula 1.

"Han trabajado muy duro para darnos este coche y la oportunidad de pelear por ambos campeonatos. Me ayudaron a cumplir mi sueño el pasado fin de semana y estoy muy feliz de que hoy hayamos podido lograr esto juntos. Estoy muy agradecido de formar parte de este equipo", añadió antes de concluir con un mensaje ambicioso.

"Disfrutaremos de este momento, pero queremos seguir ganando, así que seguiremos apretando e intentaremos cerrar la temporada por todo lo alto", sentenció el piloto de 20 años.

En el caso de Toto Wolff, director del equipo y CEO, sus declaraciones dejaron clara la el orgullo y la satisfacción del trabajo realizado.

“Ganar el campeonato del mundo es un momento de orgullo para cada miembro de nuestro equipo. La F1 es un negocio de personas. Los trofeos pueden entregarse en el circuito, pero el éxito comienza en nuestras fábricas, en nuestras salas de reuniones, en el simulador, en los talleres de mecanizado y con cada persona que contribuye a nuestro rendimiento".

"Lo que más me alegra hoy es ver la recompensa a ese esfuerzo. Los hombres y mujeres de Brackley y Brixworth han demostrado una vez más lo que se puede conseguir cuando personas con talento trabajan juntas con humildad, determinación y un propósito común. Han luchado por cada punto, cada mejora y cada oportunidad a lo largo de toda la temporada".

El CEO del equipo de Mercedes continúo con los elogios hacia los suyos: "Este logro también ha sido posible gracias a la solidez de las alianzas que rodean a nuestro equipo. PETRONAS lleva más de una década a nuestro lado y sigue siendo parte fundamental de nuestro rendimiento".

"Su experiencia, su innovación y su enfoque colaborativo nos impulsan cada día, ya sea a través del desarrollo de nuestros combustibles y lubricantes de competición o de su trabajo en tecnologías avanzadas de combustibles sostenibles que ayudarán a dar forma al futuro del automovilismo y la movilidad".

"Estamos igualmente agradecidos a Mercedes-AMG y a toda la organización Mercedes-Benz por su apoyo inquebrantable y su confianza en lo que hacemos, y a INEOS por su compromiso con nuestro equipo y con nuestras ambiciones a largo plazo".

"Junto a ellos, nuestra familia global de socios aporta la experiencia, la tecnología y el apoyo que nos permiten operar al nivel necesario para competir por campeonatos del mundo".

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team: campeón del mundo de constructores de Fórmula 1 2026 | Mercedes

Luego, al igual que Antonelli, mandó un mensaje de cara al futuro y puso de manifiesto la autocrítica.

"Disfrutaremos de este logro porque todos se han ganado ese derecho. Después, muy rápidamente, nuestra atención se centrará en el siguiente reto. Esa es la mentalidad que ha moldeado a este equipo y que seguirá impulsándonos. Es más importante que nunca, ya que hoy no fue una tarde fácil para nosotros. Tuvimos el ritmo para ganar, pero sufrimos en los dos momentos de transición".

"Obviamente nos habría gustado cerrar el trabajo de una forma más convincente, pero, en definitiva, sumamos los puntos que necesitábamos. Estas últimas carreras han sido complicadas por momentos y hoy fue otra difícil, así que hay mucho que entender y mejorar".

"Eso no le resta nada a lo que este equipo ha logrado a lo largo de la temporada. Empezamos el año con muchísima fuerza y eso nos dio la base que, en última instancia, nos ha llevado a cruzar la línea hoy. Estoy increíblemente orgulloso de todos los que forman esta organización".

"Nos ha llevado varios años volver a la cima, y eso ha exigido una enorme dosis de determinación y trabajo duro por parte de todos en Brackley y Brixworth. No muchos equipos han sido capaces de recuperarse de un período así y volver a ganar. Este campeonato pertenece a todas y cada una de las personas de este equipo", sentenció.

Ola Källenius, presidente del Consejo de Administración de Mercedes-Benz Group AG, se mostró muy feliz: “Traer a casa el Campeonato Mundial de Constructores de F1 significa mucho para mí a nivel personal, y aún más para todos los que han dado tanto en esta temporada".

"Que el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 lo haya conseguido bajo un reglamento completamente nuevo hace que este triunfo sea aún más especial y es la prueba más sólida de que las carreras están profundamente arraigadas en la marca Mercedes-Benz. Esto es excelencia en ingeniería al más alto nivel, y me alegra que el mundo entero haya podido verlo", sentenció

Las declaraciones de esta sobresaliente temporada para Mercedes terminan con Jörg Burzer, miembro del Consejo de Administración de Mercedes-Benz Group AG; director de Tecnología, Desarrollo y Compras.

“El reglamento de 2026 lo cambió casi todo a la vez: la unidad de potencia, el chasis y la aerodinámica. Ganar el título de constructores en ese contexto confirma que el Mercedes-AMG F1 W17 E PERFORMANCE es un paquete técnico sobresaliente. La Fórmula 1 es nuestro laboratorio de desarrollo más rápido".

"Lo que aprendemos aquí sobre eficiencia, tecnología híbrida y rapidez de desarrollo se traslada directamente a nuestros coches de calle. Esa transferencia de conocimiento es la razón por la que competimos. Y, sobre todo, las carreras son un trabajo en equipo. Estoy increíblemente orgulloso de este equipo y de la pasión y la dedicación que hicieron posible este éxito".