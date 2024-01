La F1 ya tiene definida su parrilla para la temporada de 2024

La Fórmula 1 ya tiene definida su parrilla de 20 pilotos para la temporada de 2024. Pese a los rumores existentes sobre las figuras de Lando Norris y Charles Leclerc durante la Silly Season, el fenómeno viral del MagicSwap con Fernando Alonso como protagonista o las habladurías acerca del futuro de Checo Pérez en Red Bull y de Logan Sargeant en Williams, todas las escuderías comenzarán la próxima campaña con la misma dupla que concluyó el 2023.

Sin embargo, como todo aficionado a la F1 sabe, comenzar el año no te garantiza en absoluto terminarlo, y si no que se lo digan a Nick De Vries, quien fue sustituido fulminantemente por Daniel Ricciardo. Y aunque la parrilla de 2024 no cuente con caras nuevas, lo cierto es que hasta 13 de los 20 pilotos finalizan contrato este mismo año, por lo que este año veremos en pista una tensión extra.

En la lista de pilotos que pueden estar tranquilos con respecto a su futuro encontramos a las duplas de Mercedes y McLaren, a Lance Stroll, a Pierre Gasly y al vigente campeón del mundo, Max Verstappen. Ante esta situación son muchos los que llaman a las puertas de la Fórmula 1, como es el caso de Théo Pourchaire, ganador de la F2 el año pasado, o de Pepe Martí y Álex Palou.

Red Bull: Max Verstappen y Checo Pérez

Los de Milton Keynes han decidido confiar en los mismos pilotos que el año pasado les hicieron campeones del mundo con su primer y segundo puesto en el campeonato de pilotos. Con Max Verstappen, Red Bull no ha tenido ningún tipo de duda. El piloto neerlandés es el líder del proyecto actual y futuro de la escudería, una afirmación que se aprecia en la duración de su contrato, el cual finaliza en 2028.

Quien sí ha generado más dudas pese a su subcampeonato ha sido Checo Pérez. La figura del mexicano ha estado siempre en duda debido a su bajo rendimiento durante gran parte de la temporada, quedando fuera de la Q3 en múltiples ocasiones con uno de los monoplazas más dominadores de la historia de la competición.

Checo Pérez y Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing

Pese a todo, los de Christian Horner han decidido seguir confiando en el de Guadalajara de cara a 2024 en una temporada en la que todo parece indicar que será más igualada. Aún así, los austríacos son claros favoritos para revalidar su condición de campeón incluso con los últimos problemas sufridos al no pasar uno de los test de homologación más importantes.

Mercedes-Benz: Lewis Hamilton y George Russell

En este caso, los subcampeones del mundial de constructores han manifestado en todo momento su satisfacción con su dupla de pilotos, una dupla que, sin lugar a dudas, es una de las más competitivas de la actual parrilla. El heptacampeón del mundo, Lewis Hamilton, se ha mostrado muy sólido durante toda la campaña pasada pese a los cambios radicales del W-14.

Por su parte, su compañero George Russell sí ha sufrido más dificultades a lo largo de la pasada temporada, con algún que otro DNF en carreras donde podría haber cosechado muy buenos resultados, como es el caso de Australia. Aún así, el joven piloto se ha mostrado bastante por debajo del nivel de Hamilton. Prueba de ello es la diferencia en la clasificación: un tercer puesto con 234 puntos del veterano, por un octavo lugar con 175 del de Norfolk.

Hamilton y Russell saludándose en el GP de Azerbaiyán 2023 | Mercedes-AMG Petronas F1

Pese a todo, la escudería alemana confía plenamente en ambos pilotos, quienes tienen contrato vigente hasta el próximo 2025, lo que les garantiza una plaza en F1 hasta el cambio de normativa de 2026, donde se esperan grandes cambios en la competición automovilística más importante del mundo.

Ferrari: Charles Leclerc y Carlos Sainz

La Scuderia del Cavallino Rampante no logró el objetivo de finalizar el 2023 como segundo equipo pese a su buen hacer en el último tramo de la temporada, donde no estuvo tan lejos de los inalcanzables Red Bull. De hecho, los italianos han sido los únicos capaces de derrocar a los de Christian Horner este año con la victoria de Singapur.

Para este 2024, los de Maranello han vuelto a confiar en su dupla de pilotos, una de las mejores de toda la Fórmula 1. Charles Leclerc logró en la última carrera del año superar a su compañero de equipo en una ardua batalla que finalizó con el monegasco como cuarto del mundial con 206 puntos. A pesar de ello, el del Principado no ha logrado convertir ninguna de sus cuatro pole position en victoria.

Por su parte, Carlos Sainz pese a haber finalizado a seis puntos de su compañero, acabando en séptimo lugar, ha sido el único piloto no Red Bull en conseguir una victoria, la citada de Singapur. En el país asiático, el madrileño sacó su mejor versión dominando un gran premio en el que partía en primer lugar. Aún así, los problemas sufridos en Las Vegas y en Abu Dabi lastraron al español.

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri

Pese al pésimo inicio de temporada de los de Woking, quienes no sumaron puntos hasta el GP de Australia, los británicos lograron reponerse y consiguieron hacer del MCL-60 un monoplaza muy competitivo, finalizando como segundo equipo en un gran número de gran premios en el segundo tercio de la temporada.

Lando Norris y Oscar Piastri posando en la foto de equipo | McLaren F1

La dupla de pilotos de McLaren ha demostrado ser una de las más potentes del campeonato pese a la juventud de ambos (24 y 22 años). El líder indiscutible de los papaya durante 2023 ha sido Lando Norris. El británico cosechó hasta seis segundas posiciones la pasada campaña, aunque se le sigue resistiendo el triunfo en Fórmula 1.

Oscar Piastri, por su parte, ha demostrado con creces por qué Alpine y McLaren 'pelearon' por hacerse con sus servicios a finales de 2022. Pese a su condición de rookie, el australiano ha desempeñado un buen papel en esta campaña, donde incluso a logrado la victoria en una carrera, eso sí, en la Sprint de Qatar. Las grandes actuaciones del joven piloto le han llevado a firmar una renovación hasta 2026 con la escudería liderada por Zack Brown.

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll

La sorpresa de la temporada sin duda alguna, pese al bajón de rendimiento después de verano, ha sido Aston Martin. La escudería de Silverstone revolucionó su monoplaza en el invierno de 2022, pasando de ser séptimo equipo a segundo en cuestión de tres meses. Una revolución comandada por una de las mentes más brillantes, en cuanto a diseño se refiere, de la Fórmula 1: Dan Fallows. Aunque sí es cierto que el AMR-23 no surgió 100% del ingeniero británico.

Uno de los principales culpables de la magnífica temporada de Aston Martin ha sido Fernando Alonso. El bicampeón español comenzó la pasada temporada con cinco podios en las primeras seis carreras, algo impensable a principios de año. De hecho, en Mónaco, el español estuvo cerca de llevarse la victoria de no ser por un fallo en la elección de los neumáticos.

Si la temporada de Alonso ha sido magnífica, la de Lance Stroll ha dejado mucho que desear. El piloto canadiense, pese a contar con el segundo monoplaza más fuerte, no supo estar a la altura, quedando muy por detrás de su compañero en todo momento. Aún con eso, supo reponerse y ha cuajado un muy buen final de temporada. El de Montreal parece tener asegurado un puesto en la F1 mientras su padre, Lawrence Stroll, siga a los mandos de Aston Martin, a diferencia de Fernando, quien cumple contrato este 2024.

Alpine: Pierre Gasly y Esteban Ocon

El equipo francés ha estado en tierra de nadie durante toda la temporada. Pese a sumar algún que otros podio con buenas actuaciones de sus pilotos, como es el caso de Mónaco o Países Bajos, nunca han estado en la pugna con los grandes equipos. Una situación que derivó en el despido fulminante de Otmar Szafnauer.

La temporada de Pierre Gasly y Esteban Ocon ha estado plagada de polémica entre ellos con varios cruces de declaraciones. Pese a ello, Gasly ha logrado finalizar por encima de su compañero por cuatro puntos. Sus compromisos contractuales finalizan en 2025 y 2024 respectivamente, aunque en el caso de Ocon, quien finaliza contrato en 2024, parece ser uno de los nombres en la lista de Sauber de cara a 2025.

Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo y Haas mantienen sus duplas de pilotos

Los últimos cuatro equipos del mundial de constructores también han decidido confiar en sus pilotos para continuar el próximo año. De todos ellos, quien más podía merecérselo es Alex Albon, quien ha finalizado 2023 en decimotercer lugar con un total de 27 puntos por tanto solo uno de su compañero Logan Sargeant, que estuvo en duda hasta el último momento.

Equipo de Williams F1 | Williams F1

En el caso de AlphaTauri, tanto Yuki Tsunoda como Daniel Ricciardo continuarán para ponerse a los mandos de un prometedor monoplaza que, según apuntaba Christian Horner, adoptará la suspensión del RB-19. Aún así, en el equipo de Faenza tuvieron varias dudas ante las buenas carreras realizadas por parte de Liam Lawson.

Por último, tanto Haas como Alfa Romeo, quien pasará a llamarse Stake F1 Team, han tomado la decisión de continuar con sus duplas de pilotos, por lo que Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou y Valtteri Bottas seguirán un año más al frente de un F1.