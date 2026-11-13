La Fórmula E pospone el Gran Premio de Yeda por motivos de seguridad

El Gran Premio de Yeda (Arabia Saudí) estaba previsto para los días 18 y 19 de diciembre, pero finalmente se disputará el 16 y 17 de abril por motivos de seguridad y con el objetivo de "preservar la integridad y el alcance del campeonato".

"La Fórmula E, en coordinación con el socio anfitrión SELA, la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo (SAMF), la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y las entidades públicas locales, ha anunciado una actualización del calendario del Mundial", expresó la propia Fórmula E en un comunicado.

En ese mismo comunicado también afirmaron lo siguiente: "la doble cita del E-Prix de Yeda se celebrará ahora los días 16 y 17 de abril de 2027, tras la aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA".

Según explicó la competición, este cambio de fecha sirve para "preservar la integridad y el alcance del campeonato". El número total de carreras y la estructura de doble jornada en Yeda se mantienen sin cambios, lo que pone de manifiesto "la solidez de la alianza y el compromiso compartido" de la Fórmula E y sus socios en Arabia Saudí para ofrecer "un evento de primer nivel".

Como consecuencia de esta actualización del calendario, la carrera de Sanya, en China, del año que viene también se ajustará y se adelantará dos semanas, al 3 de abril, situando así la carrera entre el principal foro internacional de Hainan y su feria comercial anual.

El E-Prix de Yeda no es el único evento deportivo que se ha visto afectado por la situación de seguridad en la región. Los ataques perpetrados por los hutíes de Yemen contra el país árabe, que han afectado tanto a aeropuertos civiles como a infraestructuras críticas, se suman a otros episodios de inestabilidad que han tenido repercusión en el calendario deportivo.

Anteriormente, fueron suspendidos el Rally Dakar y el Gran Premio de la Fórmula 1, este último a raíz del conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos.