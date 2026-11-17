¿Te imaginas a Fernando Alonso disputando sus últimas carreras de Fórmula 1 al volante de un monoplaza chino?

Aunque de momento no deja de ser una fantasía, la posibilidad de ver a un fabricante del gigante asiático compitiendo contra Ferrari, Mercedes o McLaren es cada vez más real.

Y no hablamos de una marca desconocida, sino de dos gigantes que ya están revolucionando la industria del automóvil: BYD y Geely.

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, ha confirmado que ambos fabricantes han mantenido conversaciones para explorar su entrada en la Fórmula 1.

Unas declaraciones que cobran especial relevancia después de que Cadillac se haya convertido en la undécima escudería de la parrilla en 2026. China podría ser la siguiente en dar el salto.

BYD no quiere comprar una escudería: quiere tener su propio equipo de Fórmula 1

La gran novedad es que las conversaciones ya no son simples especulaciones. Ben Sulayem ha reconocido públicamente los contactos con BYD y Geely, dos grupos que cuentan con recursos económicos, capacidad industrial y tecnologías suficientes para estudiar un proyecto de estas características.

En el caso de BYD, la FIA llegó a proponerle la adquisición de una escudería existente, una fórmula que permitiría acelerar su incorporación al campeonato. Sin embargo, el fabricante chino habría rechazado esta posibilidad porque su intención sería crear un equipo propio.

El presidente de la FIA ha dejado claro que no basta con mostrar interés: cualquier aspirante tendrá que presentar un proyecto serio y demostrar que puede aportar valor a la competición. Por ahora, no existe un procedimiento formal abierto para incorporar un duodécimo equipo.

Lo cierto es que el interés de BYD por entrar en la Fórmula 1 viene de lejos. Su vicepresidenta ejecutiva, Stella Li, ya había reconocido conversaciones con Stefano Domenicali, responsable de la competición.

Geely también, y tiene conexión histórica con la Fórmula 1

El otro fabricante que aparece en las conversaciones es Geely. El conglomerado chino es propietario de marcas como Volvo, Polestar y Lotus, además de contar con participaciones en otros fabricantes internacionales. Su presencia en la Fórmula 1 tendría un significado especial por su relación con Lotus, uno de los nombres históricos del campeonato.

La posible llegada de Geely tampoco debe interpretarse como un proyecto confirmado. Hasta ahora no se han anunciado inversiones, pilotos, motores ni instalaciones para una hipotética escudería.

Sin embargo, que su nombre aparezca directamente en las conversaciones con la FIA demuestra hasta qué punto los fabricantes chinos están contemplando nuevos escenarios internacionales.

Para China, entrar en la Fórmula 1 representaría algo más que una operación publicitaria. Sería una oportunidad para reforzar su imagen tecnológica ante millones de espectadores y competir directamente con los grandes fabricantes que históricamente han dominado el automovilismo europeo.