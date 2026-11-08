Norris gana sobre mojado y Mercedes recupera el Mundial en Interlagos

Norris mostró la calidad del que aún lleva el 1 en su coche, un campeón del mundo que entregó su corona la semana pasada a Kimi Antonelli en México. El inglés tuvo que hacer el más difícil todavía, perdiendo la posición de pole en una mala salida, pero recuperando después los dos puestos que dejó escapar para ganar con holgura ante los Red Bull de Max Verstappen y Isack Hadjar.

La cita brasileña tuvo muchos frentes abiertos, sobre todo el de la posible lluvia que, después de marcar el sábado, no se quiso perder el día grande. Entre la pista seca o mojada, la temperatura de neumáticos y una parrilla extraña frutos de las sanciones de los cuatro gallos, el GP de Interlagos fue indescifrable.

Antonelli, aún con ganas de más tras convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia, se puso primero en la salida, pero tras la primera parada, empezó a perder posiciones con muchos problemas en las curvas. Ahí tomó el mando Norris, y no lo soltó, pese a la exigente conducción, las dudas de si aguantarían los neumáticos o si llegaría la lluvia, que al final lo hizo, en las últimas vueltas. Verstappen, que salió 21º, fue su mayor rival.

Igualmente, remontó de manera espectacular Lewis Hamilton (Ferrrari) pero al inglés le crecieron los problemas, como pudo comprobar pronto con los adelantamientos que le hizo Fernando Alonso (Aston Martin). El español fue a por los dos coches de Ferrari, y apretó en busca de los puntos, pero cuando la pista se fue secando, se quedó sin ese ritmo extra fruto del puro pilotaje.

Alonso tuvo también un sano pique con Alex Albon (Williams), a quien señaló el español tras el choque en Austin, y se defendió cruzando los dedos para la llegada de la lluvia. A nueve vueltas del final cayó el agua, y el asturiano fue de los primeros en poner intermedios para ganar posiciones, pero se tuvo que conformar con ser 12º, y una carrera al menos divertida.

El doble campeón del mundo, en el escenario donde celebró esos dos títulos, se vio por momentos quinto, pero se quedó sin premio después de demostrar una vez más su categoría. Mientras, Carlos Sainz (Williams) comprobó de nuevo que tiene el peor coche de la parrilla, o al menos el más lento, con un 19º puesto. El madrileño no aprovechó ni siquiera esa entrada de la lluvia, sin una estrategia algo más arriesgada, sufriendo aún con los neumáticos de seco para llegar al garaje y terminar la carrera.

Por delante, Norris celebró su tercera victoria, Verstappen otro podio increíble para ponerse además segundo del Campeonato en el paso atrás de los Ferrari, y Hadjar, su tercer podio de la temporada. George Russell, tercero del Mundial con 17 puntos menos que el neerlandés, y Kimi terminaron cuarto y quinto en Interlagos, suficiente para que Mercedes celebrase su noveno título del Mundial de Constructores, primero desde 2021.