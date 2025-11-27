GP de Qatar 2025: horarios y dónde ver la carrera

Cuando parecía que ya estaba todo decidido y que el actual líder del campeonato, Lando Norris, tenía el título amarrado, llegó Las Vegas para ponerlo todo patas arriba. La descalificación de ambos McLaren debido al grosor inadecuado del suelo del patín, le puso en bandeja de plata la victoria a Max Verstappen y liderato del mundial a solo 24 puntos.

La próxima cita es en Qatar, donde nos espera un fin de semana con formato sprint, por lo que hay todavía más puntos en juego. Además hace poco tuvimos cambios para este circuito, que harán que todos los coches tengan que hacer dos paradas obligatorias, al haberse modificado el máximo de vueltas que se pueden dar con los mismos neumáticos a tan solo 25.

Circuito Internacional de Losail | F1

El circuito de Losail tiene una extensión de 5,4 kilómetros y está formado por 16 curvas. Su recta principal es de más de un kilómetro y al ser un punto de activación del DRS, es donde se producen la mayor parte de los adelantamientos.

Por lo general, es un trazado que suele castigar bastante los neumáticos, especialmente el delantero izquierdo, aunque no se sabe si con el nuevo cambio de acortar la duración de cada stint, podremos ver menos gestión y más variedad de estrategias.

Favoritos

McLaren debería volver a las andadas y tener un buen fin de semana de nuevo, pero queda la duda de si con la descalificación de Las Vegas optarán por una configuración que pase por subir el suelo del coche, perdiendo rendimiento en el acto.

En caso de que fuera así, podría ser una nueva oportunidad para Red Bull y Max Verstappen para volver a llevarse la victoria en suelo qatarí, porque si algo a demostrado el neerlandés esta temporada, es que sabe cómo aprovechar todas las oportunidades que se le presentan.

Aunque la temporada de Aston Martin esté siendo para olvidar, hay rumores de que podrían ir mejor en este circuito. Por otro lado, Williams, viene de hacer un buen fin de semana con un Carlos que quedó quinto en la anterior carrera.

Fernando Alonso en el GP de Qatar 2023 | Aston Martin F1

Horarios

Viernes 28 de noviembre

Libres 1: 14:30 - 15:30

Clasificación sprint: 18:30 - 19:15

Sábado 29 de noviembre

Carrera sprint: 15:00 - 16:00

Clasificación: 19:00 - 20:00

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 17:00

Todas las sesiones se podrán seguir en DAZN F1, tanto en la aplicación como en la plataforma de Movistar +.