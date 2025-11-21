Max Verstappen: "Cuando Alonso luchaba contra Red Bull, yo le animaba"

"Antes de estar en la Fórmula 1, quizás suene raro, cuando Fernando luchaba contra Red Bull, yo lo animaba para que hiciera un buen trabajo. Y ser el menos favorito y aun así conseguir esos resultados, llevando el coche a la victoria cuando no debería... Sí, eso te atrae. Creo que como piloto, te gusta lo que ves", ha asegurado Verstappen en la rueda de prensa previa al GP de Las Vegas.

El piloto neerlandés ha revelado que lo que más le gusta del asturiano, que tenía a su lado, es "su mentalidad y personalidad" que muestra en todo momento. "Es él mismo, y creo que es muy agradable tratar con él. Es tal como es. Creo que como piloto, te gusta lo que ves. Es un auténtico luchador, y lo sigue siendo.

Max Vertappen y Fernando Alonso se abrazan en el GP de Las Vegas de la temporada pasada | Getty Images

Le tengo mucho respeto a Fernando, que siga compitiendo a su edad. Es muy bonito ver tanta pasión por este deporte", explicó. Por su parte, Alonso ha explicado que "siempre le ha tenido mucho respeto" a Verstappen.

"Viniendo de países donde la F1 no es tan popular, sobre todo España, diría yo, porque Jos Verstappen ya era un maestro, es un ambiente duro. Y cuando llegas aquí y tienes cierto éxito al principio de tu carrera, quizá no seas el más simpático, por decirlo de alguna manera", declaró.

"Quizá no seas políticamente correcto. No encajas en el sistema. Eres más tú mismo de lo que deberías. Y creo que eso es lo que vi también en Max. Y obviamente, aparte de esa fuerte personalidad, los resultados y el talento, no solo en la F1, sino también en las categorías inferiores y desde el karting, todos sabíamos que era un chico con mucho futuro. Así que, en mi caso, siempre le tuve mucho respeto", concluyó.