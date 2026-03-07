Ahora

ONCE de fin de semana

Sorteos de la ONCE | Comprobar resultados del Triplex de la ONCE del sábado 7 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del sábado 7 de marzo de 2026.

Consulta en laSexta.com los cinco números premiados de los sorteos diarios del Triplex de la ONCE de hoy, sábadoConsulta en laSexta.com los cinco números premiados de los sorteos diarios del Triplex de la ONCE de hoy, sábadolaSexta

Para este sábado 7 de marzo de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. EEUU e Israel apuntan a un largo conflicto en Irán con el inicio de una nueva fase mientras Trump recuerda la IIGM con su exigencia de "rendición incondicional"
  2. Claves de la Ley de Seguridad Nacional a la que el PP se aferra para exigir al Gobierno una votación (innecesaria) sobre el envío de la fragata a Chipre
  3. Vox exculpa a Guardiola y señala a Génova mientras Feijóo les acusa de hacer "una pinza" con los socialistas en Extremadura
  4. Proyecto Islero: cuando Francisco Franco persiguió que España tuviera su propia bomba atómica
  5. Equipo de Investigación presencia una 'masterclass' de un gurú de la machosfera: "La mujer ha nacido para someterse al hombre"
  6. Tres décadas de la bochornosa pelea entre Jesús Gil y José María Caneda: así fue el vergonzante momento (que acabó en reconciliación)