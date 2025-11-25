Resultados de los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del martes 25 de noviembre de 2025

Resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del martes

Como cada martes, otros cinco sorteos del Triplex reparten premios de hasta 150 euros. Comprueba en laSexta.com los números premiados de todos los sorteos de hoy, 25 de noviembre de 2025.

Ya el lunes, el Triplex repartió cinco premios por España y este martes, repite. Con los de hoy ya son 10 las posibilidades de llevarse un premio de hasta 150 euros de las 35 que existen cada semana. En laSexta.com puedes consultar alguno los premios que se van repartiendo desde las 10:00h de la mañana, misma hora a la que se conocen los del Super Once, en los sorteos del martes 25 de noviembre de 2025:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): 592

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de sorteo

Lista de premios del Triplex

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Sus instrucciones son muy sencillas. Únicamente cabe tener en cuenta que parte de una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. Eso sí, la participación no puede tener más de cinco apuestas. Por otro lado, el premio máximo al que aspiran sus jugadores es de 150 euros, dependiendo del número y orden de cifras acertadas, que exponemos a continuación:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

