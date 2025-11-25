ONCE | Comprueba los resultados y premios del Super 11 de hoy, martes 25 de noviembre de 2025

Los martes también se celebran cinco sorteos del Super 11, una de las dos loterías diarias de la ONCE. Desde las 10:00h de la mañana empiezan a celebrarse los sorteos, que reparten premios durante todo el día.

Desde por la mañana y a lo largo de todo el día, la ONCE celebra cinco sorteos del Super 11 (y también del Triplex), que reparten premios de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Es uno de los dos sorteos diarios de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que tiene como combinaciones ganadoras el martes 25 de noviembre de 2025 las siguientes:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 01 08 10 13 16 17 22 33 44 46 52 61 63 67 72 75 76 81 83 84

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de sorteo

ONCE realiza cinco sorteos de Super Once de lunes a domingo, por lo que tienes un total de 35 ocasiones cada semana para hacerte con sus premios. Estos se celebran a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h, justo después de que se descubran los números del Triplex.

El coste mínimo de la apuesta es de 1 euro, y con la participación se puede ganar hasta 1 millón de euros por cada euro que apostamos. En la participación seleccionamos entre 5 y 11 números en una tabla del 1 al 50, que pueden utilizarse en un solo sorteo o en varios consecutivos. Durante el sorteo se extraen 27 números premiados en ese intervalo, que serán los que determinen los aciertos.

¿Cuáles son los premios del Super ONCE?

Los premios dependen del número de aciertos y la cantidad de números apostados. Así, se obtendrá un premio mayor con 5 aciertos si se apostó por 5 cifras en comparación con una apuesta de 11. También influye la cantidad de dinero apostada: si apostamos 1 euro por una combinación ganadora de 11 cifras obtendremos un millón de euros, pero si apostamos 10 euros por esa misma participación, el premio será de 10 millones de euros. Todos los premios se pueden consultar en la página oficial de la ONCE.

