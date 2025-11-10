ONCE: Comprueba los sorteos del Triplex del lunes 10 de noviembre de 2025

Las combinaciones premiadas de los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del lunes

Comienza la semana y lo hace la ONCE celebrando los primeros sorteos de la semana. Hoy, lunes 10 de noviembre de 2025, tienen lugar los primeros cinco sorteos del juego diario del Triplex.

Comienza la semana —aunque para algunos madrileños, el fin de semana se alarga un poco más gracias a un festivo— y con ella arrancan los primeros sorteos de la semana. Después del Triplex del domingo, a partir de las 10:00h arranca el primer sorteo de la semana, el del Triplex que, igual que el Super Once, celebra cinco sorteos diarios, aunque éste lo hace con un premio máximo de 150 euros. Los resultados del Triplex de este lunes 10 de noviembre de 2025 son:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de sorteo

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de sorteo

¿Qué premios reparte el Triplex de la ONCE?

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

