Ahora

Nueva semana de sorteos

ONCE: Comprueba los sorteos del Triplex del lunes 10 de noviembre de 2025

Comienza la semana y lo hace la ONCE celebrando los primeros sorteos de la semana. Hoy, lunes 10 de noviembre de 2025, tienen lugar los primeros cinco sorteos del juego diario del Triplex.

Las combinaciones premiadas de los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del lunesLas combinaciones premiadas de los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del luneslaSexta

Comienza la semana —aunque para algunos madrileños, el fin de semana se alarga un poco más gracias a un festivo— y con ella arrancan los primeros sorteos de la semana. Después del Triplex del domingo, a partir de las 10:00h arranca el primer sorteo de la semana, el del Triplex que, igual que el Super Once, celebra cinco sorteos diarios, aunque éste lo hace con un premio máximo de 150 euros. Los resultados del Triplex de este lunes 10 de noviembre de 2025 son:

  • Primer sorteo (10.00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12.00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21.15h): pendiente de sorteo

¿Qué premios reparte el Triplex de la ONCE?

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los equilibrios de Feijóo con Vox: pide evitar "carambolas" en Andalucía mientras negocia con la ultraderecha en Valencia
  2. Mazón se enfrenta a Les Corts acorralado por la justicia mientras se negocia su sustituto
  3. El Gobierno confina las aves de corral en zonas de especial riesgo para no propagar la gripe aviar
  4. El Senado de EEUU logra un acuerdo para poner fin al cierre del Gobierno más largo de la historia
  5. Polémica en Madrid por los errores en las notificaciones del cribado de cáncer de colon: casi 600 afectados, una incidencia técnica y la denuncia de Más Madrid
  6. Víctor Manuel reflexiona sobre la vida, la política actual y el franquismo: "Merecía la pena seguir cantando y tocando los cojones"