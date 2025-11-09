Triplex de la ONCE | Comprueba los resultados de los 5 sorteos del domingo 9 de noviembre de 2025

Juegos ONCE | Las 5 combinaciones ganadores de los sorteos del Triplex de la ONCE del domingo

Consulta los cinco resultados del último día de esta semana, 9 de noviembre de 2025. Como cada día, el Triplex celebra cinco sorteos diarios, con premios de hasta 150 euros.

Ya hemos llegado al final de la semana —aunque en Madrid el 'finde' se alarga gracias al festivo trasladado por el día de la Almudena— y con él, los últimos cinco sorteos del Triplex de la ONCE. Como cada día, tanto este como el sorteo del Super Once se desarrollan en cinco ocasiones, desde las 10:00h de la mañana.

Los resultados de los cinco sorteos del domingo 9 de noviembre de 2025 son los siguientes:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 418

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de sorteo

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Triplex y Super Once están organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El primero de ellos, el Triplex, nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).