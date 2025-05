Comprobar resultados del sorteo del Triplex de hoy, jueves 1 de mayo de 2025

El Triplex premia cinco nuevos números este jueves 23 de enero de 2025. Conoce a continuación las cifras premiadas de un sorteo organizado por la ONCE que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo.

Ya es jueves. El fin de semana está a la vuelta de la esquina y, como cada día, se celebra un sorteo más de la ONCE. El Triplex celebra cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:00h. A partir del primer sorteo del Triplex, que tiene lugar a las 10:00 horas, puedes ir consultando todos los números premiados de este jueves 23 de enero de 2025:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Cómo se cobra el premio del Triplex

Puedes jugar al Triplex de la ONCE por una apuesta mínima de 50 céntimos, o sumar participaciones hasta completar todas las participaciones de la semana. Así podrás hacerte con su premio máximo por sorteo de 150 euros, que podrás obtener en tu cartera por diferentes vías. ¿La más rápida? adquiriendo tus participaciones a través de la web oficial de Juegos ONCE, que te ingresan tu premio de manera automática en la cuenta de usuario con la que realizaste tu compra. De este modo, el premio no caduca.

Si, por el contrario, prefieres seguir el método tradicional comprando tus boletos a un vendedor de la ONCE o en cualquier punto de venta autorizado, recuerda que cuentas tan solo con 30 días para poder cobrar tu premio antes de que caduque. Podrás obtener el importe de tu premio en el mismo punto de venta donde adquiriste tu participación, en cualquier centro de la ONCE o en las entidades bancarias autorizadas.

Lista de premios del Triplex de la ONCE

Pero vamos a lo importante, ¿qué cantidad de dinero puedo recibir de los premios del Triplex de la ONCE?

Los premios de este sorteo no son millonarios ni alcanzan grandes recompensas, sin embargo celebrando 5 sorteos diarios, las probabilidades de hacerte con el mayor de sus premios aumentan. Con un número de tres cifras como resultado, el premio del Triplex dependerá de la cantidad de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 0,50 euros

Si se acierta sólo la última cifra: 0,50 euro

