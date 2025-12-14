Sueldazo de la ONCE de hoy | Comprueba el resultado del domingo 14 de diciembre de 2025

Sueldazo (ONCE) del domingo: este es el número ganador del sorteo de hoy

¿Qué premios reparte el Sueldazo de la ONCE? El número acertante de este sorteo se lleva 20.000 euros, y el que acierte el número de serie se lleva además un sueldo de 60.000 euros al año durante dos décadas.

Además de los sorteos diarios, la ONCE celebra cada día del fin de semana otro sorteo, el Sueldazo de la ONCE. Después del sorteo del Sueldazo del sábado, este domingo, 14 de diciembre, tiene lugar el último de la semana, a las 21:25h.

Se trata de un sorteo que pone en juego 20.000 euros a un número ganador, cantidad que aumenta a 300.000 euros si se acierta, además, el número de serie. Y como su nombre indica, añade un sueldo de 60.000 euros anuales durante 20 años.

El Sueldazo de la ONCE de este domingo premia al número pendiente de sorteo, que se lleva los 20.000 euros. La participación con este número y además con la serie pendiente de sorteo se lleva los 300.000 euros y un sueldo de 5.000 euros al mes durante dos décadas.

Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:

La ONCE reparte suerte este domingo, asimismo, premios con los sorteos diarios del Triplex y del Super Once.

¿Cuánto cuesta el Sueldazo de la ONCE?

El Sueldazo de la ONCE es una variante del Cupón Diario de la ONCE que se llama así por los premios que reparte. Algunos de ellos pueden considerarse prácticamente 'sueldos', porque premian al jugador acertante con un ingreso de dinero regular que puede extenderse dos décadas. El precio de la apuesta es de 2 euros, con el que se adquiere el cupón con la combinación elegida.

¿Cuándo se juega y qué premios reparte el Sueldazo de la ONCE?

El Sueldazo se juega todos los sábados y domingos a las 21:25h. Su máximo premio es de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años si se acierta el número y la serie. También reparte cuatro premios de 2.000 euros al mes durante 10 años a otras cuatro combinaciones de número y serie.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).