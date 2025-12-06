Ahora

Juegos ONCE

Comprueba el resultado del Sueldazo de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

Aquí puedes comprobar los resultados del Sueldazo de la ONCE del sábado 6 de diciembre de 2025. Consulta los números premiados y comprueba si eres uno de los afortunados ganadores.

Comprueba el número premiado del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de este domingoComprueba el número premiado del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de este domingolaSexta

Del Cupón Diario semanal al Cuponazo de los viernes y de ahí, al Sueldazo del fin de semana: así distribuye sus sorteos nocturnos la ONCE. Hoy, 6 de diciembre de 2025, es turno del primer sorteo del Sueldazo del Fin de Semana de esta semana, que reparte 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años al acertante del número ganador y serie.

El número ganador de este sábado 6 de diciembre de 2025 es el pendiente de confirmación, mientras que el cupón que, además, tenga el número de serie pendiente de confirmación se lleva el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años.

Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:

  • Número: pendiente de confirmación Serie: pendiente de confirmación
  • Número: pendiente de confirmación Serie: pendiente de confirmación
  • Número: pendiente de confirmación Serie: pendiente de confirmación
  • Número: pendiente de confirmación Serie: pendiente de confirmación

¿Cuándo se juega el Sueldazo de la ONCE?

El Sueldazo de la ONCE es una variante del Cupón Diario que se juega en fin de semana. Los sorteos del Sueldazo se realizan los sábados y domingos a las 21.25h.

¿Qué premios reparte el Sueldazo de la ONCE?

El Sueldazo obtiene su nombre de los premios a los que se puede optar. Por una participación de 2 euros, los jugadores pueden conseguir un 'sueldo' mensual durante dos décadas.

Para conseguirlo, hay que tener un boleto con la combinación de cinco cifras, que ya de por sí premian con 20.000 euros. Si el boleto tiene además el número de serie de tres cifras adecuado, este otorga 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años.

Además, se realizan otras cuatro extracciones de cinco cifras con sus correspondientes series para premiar con otros cuatro segundos premios, de 2.000 euros al mes durante 10 años.

¿Qué diferencia al Sueldazo del Cupón y el Cupón de ONCE?

El Sueldazo es una versión del juego diario de la ONCE, que se juega de lunes a jueves y otorga premios más modestos. El Cupón Diario es la lotería más longeva de las gestionados por la ONCE.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes
  2. Sánchez y Feijóo se enzarzan en el aniversario de la Constitución: "Los que dicen que España camina en una dictadura son los que la apoyan"
  3. Sánchez reconoce un "error en cuanto a la velocidad" para tratar las denuncias contra Salazar
  4. Radiografía de los mensajes de la DANA: mientras Mazón no respondía los valencianos estaban "sumergidos"
  5. Illa encarga la auditoría de los cinco centros que trabajan con el virus de la peste porcina
  6. Una mujer muere tras caer desde un décimo piso en Madrid junto a dos niños de tres años, que se encuentran graves