Ahora

ONCE de los fines de semana

Premios y resultado del Sueldazo de la ONCE del domingo 13 de septiembre 2026

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este domingo 13 de septiembre de 2026.

Sueldazo (ONCE) del domingo: este es el número ganador del sorteo de hoy Sueldazo (ONCE) del domingo: este es el número ganador del sorteo de hoylaSexta

Para este domingo 13 de septiembre de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo
Los acertantes del número se llevan 20.000 euros, mientras que los que acierten también la serie reciben el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE y de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. Imágenes en exclusiva | Migrantes en Ceuta trasladados de noche, sin ninguna información y hasta descalzos: "Tengo miedo"
  2. Barómetro laSexta | Casi el 56% de los encuestados cree que el Gobierno tenía información de una posible avalancha de personas en Ceuta
  3. Zapatero descarta estar sufriendo un caso de lawfare y se prepara para un procedimiento judicial largo
  4. El avance hutí en Yemen eleva la tensión en Oriente Medio y ya miran hacia Arabia Saudí: "Habrá acciones más masivas y severas"
  5. Protesta multitudinaria en Oviedo contra la agresión fascista a dos miembros de AMA Asturies al grito de "¡Maricones!" y "¡Rojos de Mierda!"
  6. Musk respalda a sus rivales de Anthropic y OpenAI ante la amenaza de la IA con un post de hace 12 años: "Será más peligrosa que las armas nucleares"