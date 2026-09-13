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Loterías de la ONCE

Estos son los resultados de los 5 sorteos del Super 11 (ONCE) del domingo 13 de septiembre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del domingo 13 de septiembre de 2026.

Estos son los últimos números premiados del Triplex de la ONCE de la semana: resultado de los sorteos del domingo Estos son los últimos números premiados del Triplex de la ONCE de la semana: resultado de los sorteos del domingolaSexta

Para este domingo 13 de septiembre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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