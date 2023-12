Nuevo día, nuevos sorteos y también nuevos premiados. Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE realizan este domingo 24 de diciembre los últimos juegos de azar de la semana: el Sueldazo de la ONCE reparte 20.000 euros al número ganador o 300.000 euros más el sueldo de 60.000 euros al año durante las próximas dos décadas a las 21:25h. El Triplex y el Super Once de la ONCE se juegan a las 10:00h, las 12:00h y las 21:15h. Tanto el Gordo de la Primitiva, que tiene un bote de 5,7 millones de euros esta semana, como la Bonoloto del domingo se juegan a partir de las 21.30h.