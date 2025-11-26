Ahora

Lotería diaria

RESULTADOS | Comprobar los premios del sorteo del Super 11 de la ONCE del miércoles 26 de noviembre de 2025

Igual que el Triplex, el Super Once se celebra cinco veces al día, también hoy, miércoles 26 de noviembre. Comprueba en laSexta.com si tienes alguno de los números que salen en los cinco sorteos diarios.

Las 11 combinaciones premiadas del Super Once del miércolesLas 11 combinaciones premiadas del Super Once del miércoleslaSexta

Miércoles, 26 de noviembre de 2025: la ONCE se prepara para otro día de sorteos. Además del Triplex, desde las 10:00h se conocen los números premiados del Super Once, el otro de los sorteos diarios de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Desde primera hora y a lo largo del día, la ONCE celebra cinco sorteos de cada uno de estos sorteos. Los números premiados del Super 11 de hoy, miércoles 25 de noviembre de 2025, son:

  • Primer sorteo de Super 11 (10:00h): 04 06 10 18 19 22 24 25 37 50 52 57 66 67 68 70 72 75 82 85
  • Segundo sorteo de Super 11 (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo de Super 11 (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo de Super 11 (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo de Super 11 (21:15h): pendiente de sorteo

El Super Once se juega cinco veces al día todos los días de la semana junto al Triplex. Las 20 extracciones de números del 1 al 50 se realizan cinco veces al día, la última junto al del Cupón de la ONCE. Si tienes en tu poder alguna de estas combinaciones, nos alegra comunicarte que eres uno de los ganadores.

¿Cuáles son los premios del Super 11 de la ONCE?

En el sorteo del Super 11 de la ONCE se extraen 20 bolas de las 85 disponibles y el premio de cada jugada dependerá de la cantidad de números que hayas elegido, el importe en euros jugado y el número de aciertos obtenidos.

Juegos ONCE cuenta con otras loterías populares como el Cupón (de lunes a jueves), el Cuponazo (viernes), el Sueldazo (sábado y domingo) o el Eurojackpot (también en viernes), un sorteo similar a Euromillones con una probabilidad ligeramente mayor de acierto.

ADVERTENCIA: La web laSexta.com no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Se advierte a los usuarios que consulten laSexta.com que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de JuegosONCE.

