25N | Comprueba los premios del Cupón Diario de la ONCE del martes 25 de noviembre de 2025

Juegos ONCE | Comprueba el número que se lleva el premio del Cupón Diario del martes

El boleto del sorteo del Cupón Diario de la ONCE del martes 25 de noviembre está dedicado al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Cada día, un nuevo sorteo: la ONCE pone en juego otros 35.000 euros —y un premio especial de medio millón de euros— en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este martes, 25 de noviembre de 2025, que se suma a los sorteos diarios de la organización, el Triplex y el Super 11. Después del sorteo del lunes, a las 21:25h se celebra el sorteo de este juego que tiene lugar, cada semana, de lunes a jueves. Los números premiados del sorteo de este martes son:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número de serie: pendiente de sorteo

El boleto del Cupón Diario de la ONCE de este 25N está dedicado al Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada establecida por la ONU en la fecha en la que cada año se recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal, tres hermanas dominicanas asesinadas por el régimen de Rafael Leónidas Trujillo.

¿Cómo se juega al Cupón de la ONCE y cuánto cuesta?

El Cupón Diario es el juego más antiguo de todos los que organiza la ONCE. Cada cupón cuesta 2 euros y con él se obtiene una participación en la que se pueden elegir un número de cinco cifras y un número de serie especial.

Todos aquellos que acierten el número ganador reciben un premio de 35.000 euros. Además, aquel jugador que acierte adicionalmente el número de serie recibe 500.000 euros.

Desde mayo de 2022 el juego implementa el sistema 'Por delante y por detrás': se premian tantos las cuatro primeras como las cuatro últimas cifras con 250 euros; las tres primeras y las tres últimas, con 25 euros; las dos primeras y las dos últimas, con 6 euros; y la primera y la última, con 2 euros.

¿Cuándo se juega el Cupón de la ONCE?

El Cupón Diario se juega de lunes a jueves a las 21:25h. Además, la ONCE organiza versiones diferentes de este sorteo para el fin de semana. Los viernes se reparte el Cuponazo, que tiene un coste de 3 euros, pero con el que se pueden ganar hasta 6 millones de euros.

Por otro lado, está la variante del fin de semana, que se llama Sueldazo, en el que los premios son más altos: acertar solo el número permite llevarse 300.000 euros al contado, y si se adivina también la serie se concede al ganador un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. En el caso del Sueldazo se reparten además cuatro segundos premios, que consiste en que cada acertante percibe 2.000 euros al mes durante una década.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).