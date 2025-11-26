ONCE | Comprobar los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del miércoles 26 de noviembre de 2025

Tercer sorteo del Triplex de la última semana de noviembre: este miércoles, 25 de noviembre de 2025, la ONCE celebra los cinco sorteos diarios de este juego, que reparte premios de hasta 150 euros.

Avanza la semana y continúan los sorteos de la ONCE: después del Triplex del lunes y del martes, el miércoles 26 de noviembre de 2025 se celebran otros cinco sorteos de este pequeño juego, con pequeños precios y también con pequeños premios. A partir de las 10:00h empieza la Organización Nacional de Ciegos Españoles con el primer sorteo del día, al mismo tiempo que el del Super Once. Los números premiados del Triplex del 26 de noviembre de 2025 son los siguientes:

10:00h - 544

12:00h - pendiente de sorteo

14:00h - pendiente de sorteo

17:00h - pendiente de sorteo

21:15h - pendiente de sorteo

Para participar en este sorteo, cada jugador escoge un número de tres cifras, comprendido entre el 000 y el 999. Este sorteo se celebra todos los días del año, incluidos festivos, y ofrece premios en función de la coincidencia total o parcial del número elegido con el número ganador del sorteo. La mecánica es sencilla: por tan solo 0,50 euros por apuesta, los jugadores tienen la posibilidad de ganar hasta 150 euros si aciertan las tres cifras en el orden exacto, aunque también existen premios menores por coincidencias parciales.

Este juego destaca por su frecuencia y accesibilidad, ya que permite realizar múltiples combinaciones a bajo coste, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan entretenimiento diario con posibilidades de premio inmediato. Además, al formar parte de los productos de la ONCE, el dinero recaudado con el Triplex contribuye a financiar programas sociales y de integración para personas con discapacidad visual, lo que añade un componente solidario a la participación en el sorteo.

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE, si bien el más conocido es el Cupón Diario de la ONCE. El Triplex nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).