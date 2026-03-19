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Segundo sorteo de la semana

Sorteo de La Primitiva de hoy | Comprobar el resultado del jueves 19 de marzo de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 19 de marzo de 2026, para La Primitiva.

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva del jueves.Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva del jueves.laSexta.com

Para este jueves 19 de marzo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el del sorteo ordinario del Cupón Diario, el último de esta semana, y el de la Bonoloto. Además, este jueves se celebran el sorteo de la Lotería Nacional y el Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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