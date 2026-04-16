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Sorteo del jueves

SELAE | Comprobar el resultado del sorteo de La Primitiva del jueves 16 de abril de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 16 de abril de 2026, para La Primitiva.

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva del jueves.Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva del jueves.laSexta.com

Para este jueves 16 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el del Cupón Diario de la ONCEo el del sorteo de la Lotería Nacional de los jueves.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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