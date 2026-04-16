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Bonoloto de hoy | Comprobar resultado del sorteo del jueves 16 de abril de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del jueves 16 de abril de 2026.

Bonoloto (Loterías y Apuestas del Estado): comprueba los números premiados del sorteo del juevesBonoloto (Loterías y Apuestas del Estado): comprueba los números premiados del sorteo del jueveslaSexta

Para este jueves 16 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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