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Sorteo de SELAE

Comprobar resultado de la Lotería Nacional del hoy, jueves 16 de abril de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, jueves 16 de abril de 2026.

Primer y segundo premio de la Lotería Nacional del juevesPrimer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueveslaSexta

Para este jueves 16 de abril de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: pendiente de sorteo
  • Segundo premio: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo. También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el del Cupón Diario de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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