Bote: 9 millones
La Primitiva | Ver los resultados del sorteo del sábado 25 de abril de 2026
Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 25 de abril de 2026, para La Primitiva.
Para este sábado, 25 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número complementario: pendiente de sorteo
- Reintegro: pendiente de sorteo
- Joker: pendiente de sorteo
Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como del sorteo de mediodía de la Lotería Nacional y de la Bonoloto.
*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.
_______
*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).