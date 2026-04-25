Comprobar la Bonoloto de hoy | Resultados del sorteo del sábado 25 de abril de 2026

Penúltimo sorteo de la Bonoloto de la semana, con los premios del sábado

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del sábado 25 de abril de 2026.

Para este sábado 25 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como del sorteo de mediodía de la Lotería Nacional.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).