Ahora

💰 Sorteo de Oro

El sorteo de Cruz Roja reparte 7 millones de euros en premios

Lotería SELAE

La Primitiva | Resultado del sorteo del sorteo de hoy, jueves 23 de julio de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 23 de julio de 2026, para La Primitiva.

Los números de la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva del jueves Los números de la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva del jueveslaSexta

Para este jueves 23 de julio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y Super 11 de la ONCE de hoy, así como el de la Bonoloto, el Cupón Diario de la ONCE, el Sorteo de Oro de Cruz Roja y el de Lotería Nacional.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. Zapatero niega haber intervenido en el rescate de Plus Ultra: "No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno"
  2. Última hora de los incendios en España | El incendio de Almorox (Toledo), perimetrado mientras el de Burgohondo (Ávila) preocupa cada vez más
  3. El rompecabezas de la vivienda: las exigencias de Junts y PNV chocan con el decreto del Gobierno, que se abre a negociar
  4. Las Fuerzas Armadas, en pie de guerra por la prioridad nacional de PP y Vox: "Quien da su sangre por la nación va el último"
  5. Nuevo frente en la guerra de Irán: los hutíes de Yemen atacan petroleros saudíes por "violar" su bloqueo naval en el mar Rojo
  6. Las llamadas al 016 aumentaron un 120,8% tras la victoria de España en el Mundial