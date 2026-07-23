Resultado del sorteo de la Lotería Nacional del hoy, jueves 23 de julio de 2026

Primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, jueves 23 de julio de 2026.

Para este jueves 23 de julio de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

Primer premio: pendiente de sorteo

Segundo premio: pendiente de sorteo

Reintegros: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y Super 11 de la ONCE de hoy, así como el de la Bonoloto, el Cupón Diario de la ONCE y el Sorteo de Oro de Cruz Roja.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)