Lotería SELAE
La Primitiva (hoy) | Comprueba el resultado del sorteo del sábado 6 de junio de 2026
Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 6 de junio de 2026, para La Primitiva.
Para este sábado 6 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número complementario: pendiente de sorteo
- Reintegro: pendiente de sorteo
- Joker: pendiente de sorteo
Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como los del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Cruz Roja, del sorteo diario de la Bonoloto y del primer Sueldazo de la ONCE de la semana.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).