Ahora

Sorteos de la ONCE

ONCE | Resultados de los sorteos del Super 11 del sábado 6 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del sábado 6 de junio de 2026.

Super Once del sábado | Comprueba los resultados de los cinco sorteos de hoySuper Once del sábado | Comprueba los resultados de los cinco sorteos de hoylaSexta

Para este sábado 6 de junio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Leire Díez apuntó "reunión con P. S." en una de sus agendas incautadas por la UCO en la causa de las cloacas del PSOE
  2. España se blinda ante la llegada del papa León XIV: "Trabajamos siempre con el riesgo de atentado, pero no se han detectado movimientos"
  3. SOS Wildfire, la ONG de bomberos forestales que enseña a los pueblos de León a defenderse de los incendios: "No podemos obviar la realidad"
  4. El multimillonario creador de las 'Smartbox' pide cambiar la ley en Francia para poder desheredar a sus cinco hijos y donar su fortuna
  5. Los profesores catalanes retoman las manifestaciones y cortan la Ronda Litoral de Barcelona tras su 'no' al preacuerdo con la Generalitat
  6. No es mala educación ni ser borde: lo que hay detrás de la 'malafollá' granaína (y que inspiró lo nuevo de Lori Meyers)