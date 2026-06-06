Comprobar Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de la Cruz Roja | Sábado 6 de junio de 2026

Desde hace más de un siglo, Lotería Nacional y Cruz Roja sellan su alianza estratégica en la celebración de un sorteo extraordinario que reparte premios extraordinarios. Ese sorteo tiene lugar hoy.

Entre los sorteos que se celebran este sábado está el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Cruz Roja, un sorteo que lleva celebrándose desde hace más de un siglo con el fin de recaudar fondos para invertir en proyectos de ayuda a los mayores, a personas discapacitadas, mujeres víctimas de violencia de género y ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad. Para este sorteo, que se celebra el sábado 6 de junio de 2026, los resultados son:

Primer premio: pendiente de sorteo

Segundo premio: pendiente de sorteo

Tercer premio: pendiente de sorteo

A estos se suman, además, un total de 12 premios de 7.500 euros por décimo cada uno a los siguientes números:

Pendiente de sorteo

Pendiente de sorteo

Pendiente de sorteo

Pendiente de sorteo

Pendiente de sorteo

Pendiente de sorteo

Pendiente de sorteo

Pendiente de sorteo

Pendiente de sorteo

Pendiente de sorteo

Pendiente de sorteo

Pendiente de sorteo

El primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Cruz Roja es más alto que el de los sábados: reparte 150.000 euros por décimo, mientras que el segundo reparte 30.000 euros. Asimismo, se suma un tercer premio de 15.000 euros por décimo, y otros 12 premios de 7.500 euros por décimo. Hoy también puedes consultar los resultados del Triplex y Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).