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Bonoloto de hoy | Premio y resultados del sorteo del sábado 6 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del sábado 6 de junio de 2026.

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto del sábadoCombinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto del sábadolaSexta

Para este sábado 6 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como los del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Cruz Roja.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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