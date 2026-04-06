Ahora

Sorteo de lunes

La Primitiva de hoy | Comprueba el resultado del sorteo del lunes de Pascua, 6 de abril de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este lunes, 6 de abril de 2026, para La Primitiva.

Comprobar el resultado de La Primitiva del sorteo de hoy, lunesComprobar el resultado de La Primitiva del sorteo de hoy, luneslaSexta

Para este lunes 6 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo
Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto y el del Cupón Diario de la ONCE de hoy, el primero de la semana.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Irán rechaza la propuesta de alto el fuego de Pakistán e insiste en un fin permanente de la guerra en una contrapropuesta
  2. La cúpula de Interior con el Gobierno de Rajoy ya en el banquillo: quién es quién en el caso Kitchen
  3. Koldo avisa a Ábalos y Cerdán desde la cárcel: "Estos maricones se van a cagar. Tengo más cosas, la UCO sólo tiene lo que yo quiero"
  4. Misión Artemis II, en directo | Los 4 astronautas de 'Orión' orbitan hoy la Luna tras ver su 'cara oculta'
  5. Las bajas laborales aumentan en España: una población más envejecida y largas listas de espera en la sanidad, entre las principales causas
  6. La Generalitat investiga el desorbitado gasto en gasolina del coche de Camps: equivaldría a viajar de Valencia a Madrid todos los días de un año