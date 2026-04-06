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Bonoloto de hoy | Comprueba el resultado del sorteo del 6 de abril (Lunes de Pascua) de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo de la Bonoloto del lunes 6 de abril de 2026. El bote acumulado para hoy es de 2,1 millones de euros.

Consulta los resultados del sorteo de la lotería Bonoloto de este lunesConsulta los resultados del sorteo de la lotería Bonoloto de este luneslaSexta

Para este lunes 6 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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