Ahora

Juegos ONCE

[Cupón Diario de la ONCE] Comprueba el resultado del sorteo del lunes, 6 de abril de 2026

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE se celebra de lunes a jueves, siempre a la misma hora. Consulta los números ganadores del sorteo del lunes 6 de abril en laSexta.com.

Juegos ONCE | Cupón Diario de la ONCE del lunes: número premiado del sorteoJuegos ONCE | Cupón Diario de la ONCE del lunes: número premiado del sorteolaSexta

Para este lunes 6 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Irán rechaza la propuesta de alto el fuego de Pakistán e insiste en un fin permanente de la guerra en una contrapropuesta
  2. La cúpula de Interior con el Gobierno de Rajoy ya en el banquillo: quién es quién en el caso Kitchen
  3. Koldo avisa a Ábalos y Cerdán desde la cárcel: "Estos maricones se van a cagar. Tengo más cosas, la UCO sólo tiene lo que yo quiero"
  4. Misión Artemis II, en directo | Los 4 astronautas de 'Orión' orbitan hoy la Luna tras ver su 'cara oculta'
  5. Las bajas laborales aumentan en España: una población más envejecida y largas listas de espera en la sanidad, entre las principales causas
  6. La Generalitat investiga el desorbitado gasto en gasolina del coche de Camps: equivaldría a viajar de Valencia a Madrid todos los días de un año