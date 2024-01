Arranca el año 2024, pero las loterías no se detienen. Este lunes, 1 de enero de 2024, tienen lugar varios sorteos tanto de la ONCE como de Loterías y Apuestas del Estado, desde primera hora de la mañana. Como cada primero de año, a las 11:00h de la mañana, se ha jugado el Extra de Navidad de la ONCE .

Mientras que el Super Once y el Triplex celebran sus primeros sorteos por la mañana, a las 10:00h y las 12:00 h, el resto no se celebran hasta por la noche. El Cupón Diario de la ONCE se desvela a las 21:25h, los números premiados de la BonolotoyLa Primitiva se conocen a las 21:30h y a las 21:40h respectivamente. El EuroDreams también se conoce en torno a estas horas.