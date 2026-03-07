Ahora

La Primitiva de hoy | Comprobar resultado del sorteo del sábado 7 de marzo de 2026

. Comprueba el resultado de este sábado, 7 de marzo de 2026, del sorteo de La Primitiva.

Esta es la combinación ganadora del sorteo del sábado de La PrimitivaEsta es la combinación ganadora del sorteo del sábado de La PrimitivalaSexta

Para este sábado 7 de marzo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote acumulado de 118 millones de euros:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como los del sorteo de Lotería Nacional del sábado, el del Sueldazo del sábado y el de la Bonoloto.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

