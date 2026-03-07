Ahora

Premios del sorteo

Lotería Nacional de hoy | Comprueba los premios del sorteo del sábado 7 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 7 de marzo de 2026.

Sorteo de hoy de Lotería Nacional | Primer y segundo premio en el sorteo del sábadoSorteo de hoy de Lotería Nacional | Primer y segundo premio en el sorteo del sábadolaSexta

Para este sábado 7 de marzo de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: 12027
  • Segundo premio: 62040

El primer premio de la Lotería Nacional de los sábados reparte 130.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 25.000 euros al décimo. Además de este, también puedes revisar en laSexta.com los resultados del Triplex y del Super Once, ambos de la Organización Nacional de Ciegos.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

