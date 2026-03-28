La Primitiva💰 de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del sábado 28 de febrero de 2026

La Primitiva (sábado): comprueba los números premiados del sorteo de hoy

Consulta los números ganadores del sorteo de La Primitiva del sábado 28 de marzo de 2026, con un bote de 8,5 millones de euros.

Con un bote de 8,5 millones de euros, para el sorteo del sábado 28 de febrero de 2026, los resultados del sorteo de La Primitiva son:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Joker: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Lotería Nacional del sábado, el de la Bonoloto o el del Sueldazo de la ONCE.

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