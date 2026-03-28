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Sorteo de SELAE

La Primitiva💰 de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del sábado 28 de febrero de 2026

Consulta los números ganadores del sorteo de La Primitiva del sábado 28 de marzo de 2026, con un bote de 8,5 millones de euros.

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Con un bote de 8,5 millones de euros, para el sorteo del sábado 28 de febrero de 2026, los resultados del sorteo de La Primitiva son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Lotería Nacional del sábado, el de la Bonoloto o el del Sueldazo de la ONCE.

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