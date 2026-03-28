Ahora

Lotería de SELAE

Sorteo de la Bonoloto de hoy | Comprobar resultados del sorteo del sábado 28 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del sábado 28 de marzo de 2026.

Penúltimo sorteo de la Bonoloto de la semana, con los premios del sábadoPenúltimo sorteo de la Bonoloto de la semana, con los premios del sábadolaSexta

Para este sábado 28 de marzo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Lotería Nacional del sábado.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Irán, un mes bajo fuego: EEUU impulsa un acuerdo mientras la guerra se intensifica y la paz sigue lejana
  2. El mundo marcha contra el autoritarismo de Trump, la guerra en Irán y el ICE: "Estamos hartos"
  3. Mónica Oltra vuelve a la política postulándose como candidata a la alcaldía de Valencia
  4. Gabrielle, la víctima que destapó al 'depredador de Sevilla': "Me dijeron que no hablara y me puse a investigar; la bola se hizo más grande"
  5. Del fue "violada por 'menas" a que sus órganos estaban "comprometidos" para donaciones: el uso político y los bulos difundidos en el caso de Noelia
  6. El respiro para Patricia con el decreto de vivienda del Gobierno: "Llevo años en alerta, trato de mantenerme en pie por mis hijas"