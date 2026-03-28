Ahora

Sorteo de SELAE

Comprobar Lotería Nacional de hoy | Resultado y premios del sorteo del sábado 28 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 28 de marzo de 2026.

Sábado (Lotería Nacional): comprobar premios del sorteo de hoySábado (Lotería Nacional): comprobar premios del sorteo de hoylaSexta

Para este sábado 28 de marzo de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: pendiente de sorteo
  • Segundo premio: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los sábados reparte 130.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 25.000 euros al décimo. También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El despliegue de tropas de Trump en Oriente Medio, ¿una medida de presión para un acuerdo o una posible incursión terrestre?
  2. Un petróleo a 150 dólares no se aguanta: cómo puede resistir la economía el envite de la guerra de Irán
  3. La deshumanización de la Sareb o los fondos buitres: otra de las injusticias que pone en jaque el Estado del Bienestar
  4. Cuba y una historia siempre escrita en el horizonte: ¿está la isla mucho más cerca del fin?
  5. Un violador reincidente en la calle: medio centenar de denuncias, una condena y los magistrados siguen sin ver riesgo de fuga de Manuel Blanco
  6. De boda a tragedia: Equipo de Investigación reconstruye el atropello múltiple que dejó cuatro muertos en Torrejón