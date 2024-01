El fin de semana ya está aquí y con él los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y ONCE. La Lotería Nacional de los Niños de San Ildefonso se juega a las 13:00h, y el Triplex y Super Once a las 10:00h, a las 12:00h y a las 21:15h. El Sueldazo de la ONCE, que sortea 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años, tiene lugar a las 21:25h. La Bonoloto por su parte se juega a las 21:30h, y La Primitiva de las 21:40h premia en esta ocasión a los ganadores de primera categoría con 16,3 millones de euros.