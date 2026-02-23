Triplex de la ONCE | Comprobar resultados de los sorteos del lunes 23 de febrero de 2026

¿Qué premios reparte el Triplex de la ONCE hoy? Consulta los números premiados de los cinco sorteos del lunes

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del lunes 23 de febrero de 2026.

Para este lunes 23 de febrero de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

Primer sorteo (10:00h): 867

Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).