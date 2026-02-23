Ahora

Juegos ONCE

Cupón Diario de la ONCE del 23F | Comprobar el resultado del sorteo del 23 de febrero de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del lunes 23 de febrero de 2026.

La ONCE anuncia el número premiado del sorteo del Cupón Diario de este lunesLa ONCE anuncia el número premiado del sorteo del Cupón Diario de este luneslaSexta

Para este lunes 23 de febrero de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex. Además, esta noche también se pone en juego el mayor bote de La Primitiva de la historia, de 110,5 millones de euros.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez anuncia que este martes desclasificarán los documentos del 23F "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía"
  2. La dirección nacional del PP negociará en Extremadura y Aragón con un Vox que les da "una nueva oportunidad"
  3. Ortega Smith endurece su pulso con Vox y habla de "purga peor que la de Stalin": "El próximo paso será echarme del partido"
  4. Zelenski asegura que Putin "ya ha empezado" la Tercera Guerra Mundial: "La pregunta es cómo detenerlo"
  5. España aconseja "extremar la precaución" en México ante la ola de violencia tras la muerte de 'El Mencho'
  6. Identifican a 56 exiliados de la Guerra Civil (la mayoría niños) olvidados en fosas comunes en Francia: consulta la lista de nombres