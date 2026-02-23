El bote de La Primitiva sigue creciendo: este lunes, en juego más de 110 millones de euros

El bote del sorteo de La Primitiva sigue aumentando, sumando sorteos sin acertante de categoría especial. Este lunes se ponen en juego más de 110 millones de euros.

Lluvia de millones este lunes. O, al menos, eso es lo que esperan los que juegan a alguno de sorteos que se celebran este lunes 23 de febrero de 2026. Además de los 'pequeños sorteos' del primer día de la semana, como el Triplex o el Super 11 de la ONCE, esta noche se ponen en juego más de 110 millones de euros en el sorteo de La Primitiva, el primero de los tres sorteos de este juego que tienen lugar cada semana.

El sorteo de La Primitiva del sábado se cerró sin acertante de categoría especial, aunque sí hubo un acertante de primera categoría: un boleto con las seis cifras de la combinación ganadora se validó a través de la app de Loterías y Apuestas del Estado, recibiendo un premio de casi 1,7 millones de euros, pero el bote acumulado de La Primitiva ha ido creciendo. Este lunes, un acertante podría llevarse 110,5 millones de euros, el mayor bote de La Primitiva de la historia.

No es el único gran bote de la semana: el martes se celebra el sorteo de Euromillones, con un bote acumulado de 142 millones de euros, mientras que el Eurojackpot pone en juego 61 millones de euros. Aunque antes incluso también hay otro bote considerable, el del sorteo diario de la Bonoloto, que siendo mucho más pequeño, no es nada desdeñable: este lunes se ponen en juego 2,3 millones de euros.