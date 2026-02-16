Ahora

Lotería de lunes

[La Primitiva] Comprueba el resultado del sorteo del lunes 16 de febrero | Bote de 104 millones

El bote para el sorteo de La Primitiva de este lunes, 16 de febrero de 2026, es de 104 millones de euros. Comprueba los resultados en laSexta.com.

Para este lunes 16 de febrero de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva, que pone en juego un bote de 104 millones de euros:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como los del Cupón Diario de la ONCE o la Bonoloto.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

