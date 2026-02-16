[La Primitiva] Comprueba el resultado del sorteo del lunes 16 de febrero | Bote de 104 millones

La Primitiva (SELAE) | Comprobar los números ganadores del sorteo de hoy, lunes

El bote para el sorteo de La Primitiva de este lunes, 16 de febrero de 2026, es de 104 millones de euros. Comprueba los resultados en laSexta.com.

Para este lunes 16 de febrero de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva, que pone en juego un bote de 104 millones de euros:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Joker: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como los del Cupón Diario de la ONCE o la Bonoloto.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).